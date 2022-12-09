В Сети появился список стран, претендующих на кинопремию «Оскар»

Обнародован перечень фильмов из разных стран, претендующих на получение престижной кинопремии «Оскар». В списке – киноленты, снятые в различных жанрах. Среди них – фильм мексиканского режиссера Алехандро Дж. Иньярриту «Бардо» - о журналисте, вынужденном преодолевать кризис.

Еще одна латиноамериканская страна представила картину «Аргентина, 1985 год» - о юристах, которые пытаются изменить жизнь страны. От Дании в фестивале участвовал триллер «Святой паук», а от Германии был показан фильм «На Западном фронте без перемен».

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Кроме того, в борьбе за «Оскар» участвуют Австрия, Бельгия, Польша и другие страны, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на западные источники.