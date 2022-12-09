«Гарик живет с Кристиной»: раскрыта причина разрыва Харламова и Ковальчук

Главным итогом грязных публичных разборок между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым стали новые знания поклонников этих артистов. Оказывается, и после развода пара продолжает жить под одной крышей — в особняке Гарика Харламова. Плюс ко всему, вместе с бывшими супругами и их дочкой живет мама шоумена.

Сложив все эти факты, фанаты поняли, что актрисе Катерине Ковальчук в этом пазле места не нашлось. В Сети сейчас активно обсуждают, что причиной разрыва Харламова и Ковальчук могло стать совместное проживание первого с мамой и бывшей женой.

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