«Гарик живет с Кристиной»: раскрыта причина разрыва Харламова и Ковальчук

Главным итогом грязных публичных разборок между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым стали новые знания поклонников этих артистов. Оказывается, и после развода пара продолжает жить под одной крышей — в особняке Гарика Харламова. Плюс ко всему, вместе с бывшими супругами и их дочкой живет мама шоумена.
Сложив все эти факты, фанаты поняли, что актрисе Катерине Ковальчук в этом пазле места не нашлось. В Сети сейчас активно обсуждают, что причиной разрыва Харламова и Ковальчук могло стать совместное проживание первого с мамой и бывшей женой.
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Катерина Ковальчук. Фото: соцсети
«Бросила, потому что Гарик до сих пор живет с Кристиной», «Ладно если б жил только с мамой, но еще и с бывшей женой — это вообще странно. Понятно, почему Катерина не выдержала», — обсудили в Сети.
Сама же Катерина Ковальчук на фоне скандала Асмус и Харламова разместила в Сети видео из своей квартиры и потроллила бывших супругов, заявив, что не может перестать смотреть этот сериал.
Напомним, накануне Кристина Асмус в ответ на публичную шутку Гарика Харламова о том, что он оставил дом бывшей жене, заявила, что это не так. Далее вскрылись некрасивые подробности сегодняшнего состояния бывших супругов. В скандал вмешалась даже мама Гарика Харламова, назвав Кристину Асмус неблагодарной и вынесшей грязь из избы.