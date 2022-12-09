Севастьянова позорно сверкнула щелью в своем «межножье»: лицо закрыла рукой (фото)

Фотографию Каролины Севастьяновой некоторые пользователи сочли позорной из-за огромной щели между ног. Спортсменка запечатлелась в ванной, позируя перед зеркалом в купальнике.

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Ноги она свела, однако дыра между ног так и осталась в виде буквы П. Фолловеры посчитали, что это признак излишней худобы и посоветовали Севастьяновой немного поправиться или подкачать мышцы, а то совсем дошла до крайности.

К слову, не исключено, что Каролина Севастьянова похудела из-за разбитого сердца. Недавно стало известно, что она рассталась со своим богатым бойфрендом.