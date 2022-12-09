«Любите друг друга! Вас объединяет дочь»: Харламова и Асмус попытался помирить Пирцхалава

Конфликт между Кристиной Асмус и ее бывшим мужем Гариком Харламовым нарастает, как снежный ком. Актриса стала писать гневные послания экс-супругу в соцсетях, обвиняя его в том, что он держит ее и дочь почти в заложниках в их большом доме на Рублевке.

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Комик же говорит, что на самом деле, они на полном его содержании и пригласил экс-жену к личному разговору, дескать все равно под одной крышей, чего не поговорить.

Мать Гарика Харламова тоже не выдержала и появилась в комментариях, призывая экс-невестку образумиться и прекратить выносить мусор из их общего дома (она, как выяснилось, тоже живет с ними).

Не сдержал эмоций и певец Ираклий Пирцхалава, который в комментариях к скандальному посту попытался призвать бывших проявить мудрость и примириться ради дочки Насти.