«Жалко Харламова. Над мужиком все смеются»: в скандал Асмус и ее мужа вмешалась Миро

Скандал между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым приобрел накануне новую окраску. Пара долгое время никак публично не высказывалась по поводу раздела имущества после развода.

Поэтому публика вполне логично приняла версию, которая прозвучала в прессе о том, что комик оставил звезде дом на Рублевке. Стоит отметить, что Гарик Харламов активно поддерживал данную теорию и не отрицал этого.

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Но, оказалось, что пара все это время жила в одном доме. По версии Харламова, на его полном обеспечении. По версии Асмус – фактически она оказалась с дочкой у него в плену. Дескать заставил жить в золотой клетке, а жилье ей купить отказался.

Блогеру Лене Миро слова актрисы показались странными, она вмешалась в своем ЖЖ в конфликт.

«Гарик сказал: ну, развелись и развелись, продолжаем жить вместе. Кристина ему: купи жильё! Гарик ей: нет, я запрещаю тебе съезжать из моего роскошного особняка угрозами.

Смешно? Но именно так рассказала Асмус. В этой ситуации мне, конечно, больше жалко Харламова. Жена снимается в фильме, над мужиком все смеются, а потом она гордо уходит. Это я, говорит, от тебя ушла! Но никуда не съезжает»*, - удивилась Миро.

*Сохранены авторские стилистика, грамматика и пунктуация.

Блогер считает, что Кристина Асмус отлично устроилась – и развелась, и осталась. Акула пера после этого скандала перестала удивляться, что актриса до сих пор без мужика, ведь рядом разгуливает Харламов.