«На личном зарабатывает»: жену ведущего «Дома-2» Черкасова обвинили в спекуляциях на сообщениях о конфликте в семье

Жену бывшего участника, а ныне ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова, тоже экс-участницу реалити-шоу Кристину Черкасову поклонники обвинили в прогреве аудитории. Все - из-за сообщений Кристины о сложностях в семье, после которых она тут же объявила о платном вебинаре.
«Вся фигня до этого была из-за вебинара! Прогрев», «Что-то, Кристина, у вас реально настроение не очень», «Конечно, возможно, это и пиар с вашим разводом! Сейчас дань моде - на личном зарабатывать!» - высказались подписчики в микроблоге Кристины Черкасовой, увидев публикацию о платном вебинаре.
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Напомним, в начале этой недели Кристина Черкасова размещала в Сети слезные сообщения о том, как у них с Андреем все плохо в отношениях. Кристина рассказывала, что уже второй год подряд декабрь выдается кризисным в их семье. Проблема оказалась в том, что Андрей Черкасов собрался заниматься боями без правил, а Кристина, якобы, пыталась его убедить отказаться от этой затеи. В итоге же, когда к ее страничке вырос интерес, Черкасова объявила о платном вебинаре. Что в глазах подписчиков выглядит, мягко говоря, не очень.