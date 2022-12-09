«На личном зарабатывает»: жену ведущего «Дома-2» Черкасова обвинили в спекуляциях на сообщениях о конфликте в семье

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Напомним, в начале этой недели Кристина Черкасова размещала в Сети слезные сообщения о том, как у них с Андреем все плохо в отношениях. Кристина рассказывала, что уже второй год подряд декабрь выдается кризисным в их семье. Проблема оказалась в том, что Андрей Черкасов собрался заниматься боями без правил, а Кристина, якобы, пыталась его убедить отказаться от этой затеи. В итоге же, когда к ее страничке вырос интерес, Черкасова объявила о платном вебинаре. Что в глазах подписчиков выглядит, мягко говоря, не очень.