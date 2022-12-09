Как на самом деле познакомились Меган Маркл и принц Гарри: увидел смешное фото и написал

В Великобритании много лет были уверены, что Меган Маркл и принц Гарри познакомились на свидании вслепую, которое устроила их общая подруга. Герцоги сами транслировали эту информацию публике.

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Однако в документальном фильме Netflix, за который парочка получила баснословную сумму в 100 миллионов долларов, принц и его жена утверждают уже, что познакомились в соцсетях. Якобы Гарри увидел веселую фотку Меган в маске собаки и был очарован.

Он сам написал ей, а Меган Маркл ответила. Так и завязалось их знакомство на самом деле. Не понятно одно: зачем была прежняя версия?

Источник: www.thevoicemag.ru.