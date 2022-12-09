«Раздражает, конечно»: жена Мартиросяна набросилась на резко помолодевшую певицу Алсу

Жена известного шоумена Гарика Мартиросяна Жанна тоже обладает прекрасным чувством юмора. Именно с ним она высказалась о своей близкой подруге, певице Алсу, увидев ту в образе юной девушки из клипа на песню «Зимний сон» 1999 года.

39-летняя Алсу предстала на фото в микроблоге в том самом бежевом свитере и с косичками, сообщив, что участвует в новогоднем фильме ТНТ «СамоИрония судьбы».

Жанна Мартиросян заявила, что ее подруга должна быть старой, чтобы не бесить ее.

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