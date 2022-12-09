«Раздражает, конечно»: жена Мартиросяна набросилась на резко помолодевшую певицу Алсу

Жена известного шоумена Гарика Мартиросяна Жанна тоже обладает прекрасным чувством юмора. Именно с ним она высказалась о своей близкой подруге, певице Алсу, увидев ту в образе юной девушки из клипа на песню «Зимний сон» 1999 года.
39-летняя Алсу предстала на фото в микроблоге в том самом бежевом свитере и с косичками, сообщив, что участвует в новогоднем фильме ТНТ «СамоИрония судьбы».
Жанна Мартиросян заявила, что ее подруга должна быть старой, чтобы не бесить ее.
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Певица Алсу в образе героини клипа на песню «Зимний сон». Фото: соцсети
«Посмотрите, как помолодела Алсу. Раздражает, конечно! Все-таки старая подруга, должна оставаться старой! P.S. Что вытворяет эта блондинка можно будет увидеть в Новогоднюю ночь на канале ТНТ в фильме «Самоирония судьбы», — написала Жанна Мартиросян.
Подписчики Жанны тут же поняли, что это стеб, и посмеялись вместе с ней. А некоторые признались, что испытали чувство ностальгии.
«Спустя 23 года ничего не изменилось, Алсу красавица. Время бессильно для нее», «Сразу в голове: «Звезды поднимаются выше», «Вот же! Эти подруги вечно не дают расслабиться», — высказались в Сети.