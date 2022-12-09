«Как отвлечься от просмотра сериала»: Катерина Ковальчук потроллила Кристину Асмус и Гарика Харламова из-за публичного скандала

Актриса Катерина Ковальчук съязвила по поводу грязных разборок, которые устроили на публике Гарик Харламов и Кристина Асмус.
В микроблоге Ковальчук разместила видео, в кадре она предстала с собакой. Фоном звучат голоса актеров - включен телевизор.
«Как отвлечься от просмотра сериала», - подписала ролик Катерина Ковальчук, сопроводив его хохочущим смайликом.
Не исключено, что это тонкий троллинг громкой ситуации, накануне взорвавшей Сеть.
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Напомним, Кристина Асмус в микроблоге отреагировала на шутку Гарика Харламова, которую он отпустил в эфире Comedy Club. Шоумен заявил, что оставил бывшей жене особняк. В ответ Асмус сообщила, что это не соответствует действительности.
«Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом, - обратилась Асмус к Харламову в микроблоге. - Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка - не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем».