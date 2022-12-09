«Мордашки шкодные у обоих»: будущий ведущий «Дома-2» Степан Меньщиков предстал с подросшей дочкой Степанией

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков трогательно относится к своим детям. Он участвует в жизни сына и дочери, рожденных в браке с первой женой Евгенией и обожает крошку Степанию, которую ему родила вторая супруга Ангелина Монах.

Степан Меньщиков в микроблоге поделился кадрами с прогулки со Степанией. Судя по всему, Степан катал дочку на санках по льду.