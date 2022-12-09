«Мордашки шкодные у обоих»: будущий ведущий «Дома-2» Степан Меньщиков предстал с подросшей дочкой Степанией

Степан Меньщиков

Степан Меньщиков. Фото: соцсети

Экс-участник проекта Степан Меньщиков вышел с наследницей на зимнюю прогулку.

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков трогательно относится к своим детям. Он участвует в жизни сына и дочери, рожденных в браке с первой женой Евгенией и обожает крошку Степанию, которую ему родила вторая супруга Ангелина Монах.

Степан Меньщиков в микроблоге поделился кадрами с прогулки со Степанией. Судя по всему, Степан катал дочку на санках по льду.

«Вышли на лед», - подписал Меньщиков кадр.

Степан Меньщиков и его дочка Степания. Фото: соцсети

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Подписчики восхитились Степаном Меньщиковым и Степанией, которой почти два с половиной года.

«Какие красавчики», «Вреднулечка подросла», «Мордашки шкодные у обоих», «Какие вы уже большие, а папа красавчик», - высказались в Сети.

Напомним, на днях появилась информация, что Степан Меньщиков заменит на «Доме-2» беременную Ольгу Орлову, которая совсем скоро уйдет в декрет.

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