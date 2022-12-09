«Жизнь начинает складывать совершенно по-другому»: Прилучный высказался на фоне новостей о беременности Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Актер Павел Прилучный рассказал, как его изменили отношения с Зепюр Брутян.

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян стала, пожалуй, одним из самых неожиданных и обсуждаемых событий в шоу-бизнесе в уходящем году. Стремительный роман пары удивил даже их близкое окружение.

Поклонники отметили, что рядом с Зепюр Павел изменился. Сам актер отрицает это.

«Меня отношения никак не изменили. Я какой был, такой и остался. Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты – это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», - поделился Павел Прилучный.

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Павел Прилучный добавил, что находить общий язык с женой на съемочной площадке им помогает школа - и он, и Зепюр Брутян учились у Константина Райкина.

«Он заложил в нас определенный вкус и уважение к сцене, к площадке, к партнерам. Поэтому мы друг друга очень хорошо понимаем», - рассказал Павел Прилучный.

Напомним, на днях стало известно о беременности Зепюр Брутян. Инсайдеры сообщили, что пара ждет ребенка и уже наблюдается по этому поводу в элитной клинике.

По материалам «Вокруг ТВ».

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