«Жизнь начинает складывать совершенно по-другому»: Прилучный высказался на фоне новостей о беременности Брутян

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян стала, пожалуй, одним из самых неожиданных и обсуждаемых событий в шоу-бизнесе в уходящем году. Стремительный роман пары удивил даже их близкое окружение.

Поклонники отметили, что рядом с Зепюр Павел изменился. Сам актер отрицает это.