«Жизнь начинает складывать совершенно по-другому»: Прилучный высказался на фоне новостей о беременности Брутян

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян стала, пожалуй, одним из самых неожиданных и обсуждаемых событий в шоу-бизнесе в уходящем году. Стремительный роман пары удивил даже их близкое окружение.
Поклонники отметили, что рядом с Зепюр Павел изменился. Сам актер отрицает это.
«Меня отношения никак не изменили. Я какой был, такой и остался. Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты – это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», - поделился Павел Прилучный.
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Павел Прилучный добавил, что находить общий язык с женой на съемочной площадке им помогает школа - и он, и Зепюр Брутян учились у Константина Райкина.
«Он заложил в нас определенный вкус и уважение к сцене, к площадке, к партнерам. Поэтому мы друг друга очень хорошо понимаем», - рассказал Павел Прилучный.
Напомним, на днях стало известно о беременности Зепюр Брутян. Инсайдеры сообщили, что пара ждет ребенка и уже наблюдается по этому поводу в элитной клинике.
По материалам «Вокруг ТВ».