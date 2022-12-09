Сила пуш-ап: Юлия Михалкова дерзко прижала свою прелесть корсетом, увеличив в размерах

Юлия Михалкова давно не выступает в «Уральских пельменях», но по-прежнему собирает вокруг себя толпы фанатов. Красавица обладает магической харизмой и яркой внешностью, поэтому неудивительно, что поклонников у артистки хоть отбавляй.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Да и контент в соцсетях Михалкова формирует такой, мимо которого трудно пройти. Актриса и телеведущая любит устраивать фотосессии, наряжаясь ярко, откровенно или совсем показываясь без одежды.

На этот раз обошлось корсетом и джинсами, но не без пикантной нотки. Верх Михалкова утянула так, что ее бюст от появившегося пуш-ап устремился наружу, увеличившись в размерах. Зрелище получилось эффектное, а подписчики – в восторге шлют комплименты.