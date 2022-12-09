Севастьянова засветила свои незагорелые интимные места: вон как выглядывают, блестят-переливаются

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова все лето провела на Лазурном берегу. Красотка давно обосновалась в Монако и продолжает радовать подписчиков снимками в купальниках, как будто лето у нее не кончалось вовсе.

На этот раз Каролина показала селфи в монокини. Вырез купальника v-neck красиво подчеркнул декольте с незагорелым бюстом – красотка как будто специально его выставила на обозрение, чтобы продемонстрировать степень своей загорелости.