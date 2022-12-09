Новости шоу-бизнеса: Харламов и Асмус публично переругались, Вайкуле грозит уголовное дело, «Папины дочки» возвращаются

Харламов и Асмус устроили перепалку на глазах у всех

Гарик Харламов пошутил, что оставил бывшей жене Кристине Асмус «облеванный и обоссанный дом». Но экс-пассия решила опровергнуть этот факт и заявила на всю запрещенную в России соцсеть, то бывший ничего не оставлял ей. И дочь не содержит.

Харламов не стал молчать, а опроверг сей выпад. Асмус снова парировала, мол, Гарик заставляет их с дочкой жить с ним под одной крышей угрозами.

«Пришла» ее экс-свекровь и подтвердила, мол, да-да, мы все живет вместе, но Кристиночка, дескать, зря ты так… В общем, получилась многосерийная перепалка, а консенсуса не предвидится.

Киркоров рискует лишиться особняка в Майами

Филипп Киркоров давно владеет особняком в Майами площадью 775 кв.м. Но местные активисты выступили с петицией отнять у российской поп-звезды «метры». Дом певец купил еще в 2011 году за $4,2 млн, но с тех пор цены ощутимо подросли, и сейчас недвижимость певца стоит как минимум в два раза дороже. По оценкам местных риелторских агентств, его цена может составлять около $9,7 млн.

Вайкуле поплатилась за свое «содержание СССР»

Лайма Вайкуле оскандалилась на всю Россию, заявив, что раньше содержала весь СССР. И теперь на нее взъелись соотечественники-латыши. На родине на нее завели уголовное дело. Депутат латвийского Сейма Алдис Гобземс сообщил, что артистка совершила своеобразный «каминг-аут» и теперь должна за это поплатиться.

«Признание Лаймы в финансировании СССР — это каминг-аут. Это международный терроризм. Это финансирование оккупации Латвии», - высказался слуга латвийского народа.

«Папины дочки» возвращаются

Спустя десять лет на экраны выйдет продолжение «Папиных дочек». Об этом сообщила одна из актрис Лиза Арзамасова.