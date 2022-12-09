Валя Карнавал по-новому упаковала в наряд свои прелести - бюст хоть на выставку!

Певица и блогер Валя Карнавал сменила имидж и теперь она блондинка. Результаты похода в салон красоты красотка показала во всей красе. А теперь экспериментирует с укладками.

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На очередную новогоднюю съемку Карнавал сделала высокую укладку и выбрала откровенный наряд с обворожительным декольте. Шея красавицы красиво и тонко удлинилась, кожа благодаря оттенку марсала приобрела благородный оттенок. Над пышным бюстом красотка тоже поколдовала: ей удалось уложить его по-новому, выбрав пуш-ап, и он приобрел вид эталонного, на зависть хейтерам и к восторгам поклонников.