«Раскрученная за деньги история»: Кучера высказался об отверженном Урганте

Телеведущий Оскар Кучера высказался о своем коллеге с Первого канала Иване Урганте. Шоумен сейчас в опале за свою позицию, народ его не принимает и не желает видеть на Первом канале. Более того, Урганта не позвали в новые «Елки», а также отказались ставить ведущим на «Золотом граммофоне», где он был незаменимым аж 2008 года.

Кучера посокрушался, что «Вечернего Урганта «нет в эфире уже давно. А также не понимает, за что Урганта так возненавидели, ведь он, мол, ничего такого не говорил.

«На Ваню наехали, там, «предатель родины». У меня такое ощущение, что это какая-то за деньги раскрученная история, потому что я не слышал от Вани, кроме того что он поставил черную аватарку, потому что все тогда это делали, потому что никто в тот момент не разбирался, что тогда произошло. Но я не слышал от него ничего такого, что порочило бы его как гражданина своей страны и характеризовало его как предателя», - высказался в интервью сайту News.ru Кучера.

То, что Ургант уехал в начале весны из страны, Кучера не считает чем-то предательским. Мол, у него много детей, он глава семьи, он мог испугаться. Да и, дескать, вообще это был запланированный отпуск.