Селин Дион отменила концерты в Европе из-за редкой неизлечимой болезни

Певица Селин Дион, чья песня «My Heart Will Go On» стала абсолютным хитом после выхода фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» в 1997 году, рискует завершить свою концертную деятельность раньше времени.

Артистка уже сообщила об отмене восьми концертов, которые должны были состояться летом 2023 года. Кроме того, ближайший весенний европейский тур ей пришлось перенести на весну 2024 года.

Причиной всего этого стало неизлечимое неврологическое расстройство, которые называется синдромом мышечной скованности. Его диагностировали у 54-летней Селин некоторое время назад и сейчас она признается, что очень сильно ощущает его симптомы. Ей трудно ходить, двигаться, даже голосовые связки не слушаются свою хозяйку так, как раньше.

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