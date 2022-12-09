Илана из «Уральских пельменей» подразнила пышным бюстом в черном бюстгальтере – виды внушительные

Знаменитая актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева имеет кучу поклонников среди телезрителей, а также в Интернете. Для своих подписчиков красавица старается делать разнообразный контент, показывая себя настоящую.

Илана нередко предстает в домашних образах, но на этот раз нарядилась, тем более повод очень веский. С мужем они отмечают 8-летие со дня свадьбы, и по такому случаю пошли в тот самый ресторан, где было застолье.

Для вечера Илана нарядилась в платье с декольте на запах. Во время съемки селфи оно приоткрыло взору окружающих красивые виды с пышным декольте, для которого Юрьева надела черный бюстгальтер.