Дива в перьях: Марина Кравец обнажила точеные плечи, прикрыв прелести пышным боа

У звезд кино, эстрады и телевидения наступила самая жаркая съемочная пора. Что ни день в декабре – то новый проект. И, разумеется, повод для этого самый что ни на есть веский и приятный – Новый год и Рождество уже на пороге.

Актриса Comedy Club Марина Кравец регулярно показывает подписчикам закулисье съемок. Красотка уже снялась в нескольких проектах ТНТ, на очереди – еще один. Для нового кадра Кравец сменила привычный имидж и предстала в образе настоящей дивы.

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Она убрала волосы в длинный высокий хвост и нарядилась в эффектное платье с открытыми плечами. Хрупкость красотки подчеркнул пышный декор из боа, перья еще и оставили место воображению, скрыв волнующее декольте звезды.