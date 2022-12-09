Теперь понятно, от кого жене Цекало досталась такая грудь: в Сети появилось новое фото тещи продюсера

Художница и актриса Дарина Эрвин, которая публикует в социальных сетях свои рисунки обнаженной натуры гораздо чаще, чем семейные фото, в этот четверг удивила своих подписчиков, поделившись снимком любимой мамы.

Сана Абеуова, мама Дарины и теща знаменитого продюсера Александра Цекало, вместе со своим мужем-адвокатом живет в Нью-Йорке, всего в нескольких кварталах от Центрального парка. Ее дочь, напомним, поселилась на другом конце страны - в Лос-Анджелесе.

Подписчики Дарины уже не раз замечали, что она очень похожа на маму. И последнее фото тому яркое подтверждение. Даже свою знаменитую грудь, которую она постоянно подчеркивает при помощи купальников и глубоких декольте, актриса явно унаследовала от родительницы.

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