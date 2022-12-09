Ургант, подвинься! Оскар Кучера согласился на проект «Вечерний Кучера» на Первом канале

Телеведущий, актер Оскар Кучера высказался о своем потенциальном появлении на Первом канале. В ходе интервью сайту News.ru у него поинтересовались, как бы он воспринял предложение вести проект на Первом канале «Вечерний Кучера». На что актер не раздумывая ответил:
«Конечно, согласился бы, это же деньги!».
Оборачиваясь на «предшественника» - шоу «Вечерний Ургант», - Кучера признался, что то, что делал прежде в эфире Иван Ургант в своем авторской передаче – очень круто. И этому, по его мнению, надо посвящать всю свою жизнь.
«Я бы так не смог. Потому что у меня интересы немножко шире. Это не потому, что у меня лучше или хуже, нет, это просто по-другому. То есть мы разные», - развел руками артист. И расхвалил Урганта: «Ваня очень долго шел к этому, и он реально молодец. У Вани удивительно чувство юмора и чувство такта развито высоко, он интеллигентный человек и абсолютно в своей тарелке там».