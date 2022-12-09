Ургант, подвинься! Оскар Кучера согласился на проект «Вечерний Кучера» на Первом канале

Телеведущий, актер Оскар Кучера высказался о своем потенциальном появлении на Первом канале. В ходе интервью сайту News.ru у него поинтересовались, как бы он воспринял предложение вести проект на Первом канале «Вечерний Кучера». На что актер не раздумывая ответил:

«Конечно, согласился бы, это же деньги!».

Оборачиваясь на «предшественника» - шоу «Вечерний Ургант», - Кучера признался, что то, что делал прежде в эфире Иван Ургант в своем авторской передаче – очень круто. И этому, по его мнению, надо посвящать всю свою жизнь.