Хюррем султан такого не показывала: Мерьем Узерли в маечке на тонких бретелях наклонилась к розе – без бюстгальтера!

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли часто показывает поклонникам в соцсетях кадры из своей семейной жизни. Она воспитывает двоих дочек, с которыми обожает проводить время, а также много внимания уделяет себе и своей внешности, периодически раскрывая бьюти-секреты.

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На этот раз секрет Узерли заключался в отсутствии бюстгальтера. Актриса в домашнем прикиде предстала перед камерой, и люди ахнули, насколько роскошной может быть хоум-образ. Не испортили аутфит даже патчи под глазами красотки. Она в изящной маечке цвета марсала наклонилась к зозе, полюбоваться ею, а поклонники залюбовались Мерьем. Хюррем султан такого не показывала!