«Обожаемый, уважаемый»: Оскар Кучера лестно выразился о сбежавшем Анатолии Белом, и вот почему

Актер, телеведущий Оскар Кучера в новом интервью сайту News.ru высказался о происходящем, а также своих звездных коллегах по ту и по это сторону границы. Он признался, что разделяет для себя уехавших Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича* и других на две части. И если к ним как к артистам у него нет претензий, то как люди со своей позицией они у него вызывают ряд вопросов. Поскольку, сбежав, они обливают помоями родину.

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Кучера признался, что единственный уехавший человек, которого он по сию пору уважает, - это актер Анатолий Белый, настоящее имя которого Анатолий Вайсман. Он, к слову, обживается в Израиле и стремится ассимилироваться там сегодня изо всех сил.

«Обожаемый, уважаемый мною артист, товарищ. Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал, он просто уехал молча. Доиграл спектакли без поклонов и уехал. И не стал гадить на ту страну, которая взрастила его и сделала тем артистом, которым он сейчас является.

Он для меня остался и артистом, и большим человеком, несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь. А есть другие люди, не хочу называть фамилии, которые гадят издалека», - высказался Кучера на YouTube.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента