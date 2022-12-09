«Шрек» возвращается!»: Антонио Бандерас сообщил о выходе пятого мультфильма о зеленом огре

Актер Антонио Бандерас 8 декабря пообещал поклонникам франшизы «Шрек», что они увидят еще один мультфильм из этой серии, пятый по счету.

Напомним, что о начале работы над пятым «Шреком», название которому пока не дали, создатели франшизы сообщили еще в 2016 году. Но работа, судя по всему, шла медленно, а потом к числу проблем добавилась пандемия.

«Будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, «Шрек» возвращается», — сказал Бандерас на премьере приквела «Шрека» под названием «Кот в сапогах 2: Последнее желание».

По неподтвержденным данным, озвучивать эту картину будут все те же звезды - Марк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и, конечно же, Бандерас (Кот в сапогах). Вот только завершившую кинокарьеру актрису Кэмерон Диас (Фиона) придется заменить кем-то другим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В данный момент на сайте IMDb уже стоит примерная дата выхода пятого мультфильма франшизы - май 2023 года.