Идеально кругло: Яна Кошкина предъявила бюст крупным планом - по ее декольте можно изучать анатомию

Актриса из шоу «Однажды в России» Яна Кошкина подразнила некоего Стаса Христова в соцсети, показав ему своей пышное декольте крупным планом. Но зрелище было не приватным, хоть и адресовано одном человеку.

«С наступающим!» - написала красотка.

Кошкина предъявила в камеру крупным планом свои прелести, которые оказались идеально круглой формы, хоть анатомию по ним изучай. Про бюст Яны давно ходят легенды, кто-то даже называет его самым красивым на телевидении. Актриса и не против столь повышенного внимания к своим формам и всячески подчеркивает их, выбирая наряды один откровеннее другого.