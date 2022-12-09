Пока «Давай поженимся!» на замке: Гузеева начала стряпать пельмени на заказ

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева лишилась возможности устраивать личную жизнь людям на Первом канале – программа «Давай поженимся!» больше полугода законсервирована. Поскольку иных способов заработка звезда не имеет, она решила работать руками. И вместе со знакомой начала делать пельмени на заказ.

«Когда у человека появляется много свободного времени, он начинает маяться дурью, так моя мамочка считала, поэтому я всегда была чем- то занята. Вот и сейчас я решила с подругой открыть свое небольшое дело: то, что у меня получается лучше всего и от чего получаю удовольствие. Наташа сибирячка, я с Урала. Известно же: лучшие пельмени у нас», - рассказала звезда.

Звездная лепщица запостила снимок в белом халате и с сеточкой на волосах. Людям такое положение дел понравилось, и они уже мечтают попробовать пельмешки от Гузеевой.