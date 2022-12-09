Аппетитно: полуголая Яна Кошкина взяла в рот продолговатый предмет – даже глаза закрыла от удовольствия, смакует

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина редко делится с подписчиками в Сети личным. В основном, весь контент связан с работой. Но на этот раз она немного рассказала о своих предпочтениях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Оказалось, что красавица обожает сыр. И в перерыве между съемками она поспешила утолить голод, взяв в рот сырную палочку, с виду больше похожую на несъедобный продолговатый предмет типа барабанной палочки. От гастрономического удовольствия Кошкина даже закрыла глаза.

«Сыр - слабость… Хорошо, что хоть он еще вызывает у меня аппетит», - подписала кадр актриса.

Подписчики нашли сию фотографию достаточно пикантной. Сама актриса, можно сказать, выглядела скорее голой, чем одетой – платье едва прикрывало прелести фигуры звезды.