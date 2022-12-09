«Уже на финишной прямой»: звезда «Маргоши» Берсенева объявила о своей беременности и показала животик

41-летняя актриса Мария Берсенева, известная по сериалу «Маргоша», объявила о своей беременности. Звезда опубликовала в соцсетях снимок с огромным животом и сообщила, что вот-вот родит.

«Счастье не может быть громким. Оно тихое. Уютное. Родное… Я уже на финишной прямой, пришло время поделиться», - написала звезда.

В комментариях подписчики поспешили поздравить красотку. Берсенева поблагодарила их за теплые слова.

Напомним, у Марии есть 20-летний сын от первого брака с бизнесменом Гурамом Кофенлу. Сейчас актриса находится в третьем браке и тщательно скрывает мужа от публики, даже не называя его имени.