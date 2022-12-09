24-часовой снегопад: россиян предупредили об обильных осадках в новогоднюю ночь

Снегопад

Снегопад. Фото: Global Look Press 

А после стоит ожидать резкого похолодания.

Стало известно, в какой части России в Новый год пойдет сильный снег длиной в 24 часа.

Оказалось, в столице Дальнего Востока в праздник начнется снегопад. Ухудшение погоды произойдет через несколько недель.

Синоптики прогнозируют температуру в этом регионе на уровне шести градусов мороза 31 декабря. А на следующий день осадки закончатся. Вместо них во Владивосток ворвется резкое похолодание. Днем температура будет на уровне -11, а ночью будет уже 17 градусов мороза.

 

«Небольшой снег должен начаться вечером 30 декабря, а затем в течение всего дня 31 декабря снегопад будет идти в городе. При этом, по словам специалистов, это будет обложной снегопад, который считается длительным, но может идти в течение нескольких часов с короткими перерывами. И такой снегопад от других отличает спокойный темп, без резких изменения интенсивности», –  рассказали в primpress.ru.

Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды и низких температурах.

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