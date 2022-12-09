24-часовой снегопад: россиян предупредили об обильных осадках в новогоднюю ночь

Стало известно, в какой части России в Новый год пойдет сильный снег длиной в 24 часа.

Оказалось, в столице Дальнего Востока в праздник начнется снегопад. Ухудшение погоды произойдет через несколько недель.

Синоптики прогнозируют температуру в этом регионе на уровне шести градусов мороза 31 декабря. А на следующий день осадки закончатся. Вместо них во Владивосток ворвется резкое похолодание. Днем температура будет на уровне -11, а ночью будет уже 17 градусов мороза.