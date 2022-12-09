Шаровидная грудь уже в тарелке: Яна Кошкина в «голом» платье чувственно запустила в рот сырную палочку

Яна Кошкина уже давно строит карьеру. Она уже работала ведущей шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилуным, а потом стала участницей проекта «Однажды в России». За ее жизнью следят миллионы поклонников. Она то и дело появляется в откровенные нарядах на съемках. Однако в постельных сценах голой звезда сниматься отказывается.
Примечательно, что Яна все чаще делится кадрами со съемок. Она недавно стала работать с Ксенией Бородиной в шоу «Женский клуб». Но на этот раз актриса приехала в Краснодар, где сразила публику.
На новых фото она запечатлелась в силуэтном прозрачном платье с эффектом мерцания. Брюнетка обнажила свою шаровидную грудь. При этом Кошкина лакомилась сырной палочкой. Она закрыла глаза от удовольствия.
«Сыр – слабость.. Хорошо, что хоть он еще вызывает у меня аппетит, а то бы уже растаяла окончательно», – заявила звезда.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Яна выглядит слишком пикантно. Многие заметили, что она с большом удовольствием ела сыр. При этом они не могли оторвать взгляд от ее форм. «Ну хороша со всех сторон», «Только грудь у вас не тает», «Какие шары», «Вкусно наверное», «По вам видно, что уже в экстазе от этого сыра», — стали писать подписчики.
Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды