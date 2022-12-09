Шаровидная грудь уже в тарелке: Яна Кошкина в «голом» платье чувственно запустила в рот сырную палочку

Примечательно, что Яна все чаще делится кадрами со съемок. Она недавно стала работать с Ксенией Бородиной в шоу «Женский клуб». Но на этот раз актриса приехала в Краснодар, где сразила публику.

На новых фото она запечатлелась в силуэтном прозрачном платье с эффектом мерцания. Брюнетка обнажила свою шаровидную грудь. При этом Кошкина лакомилась сырной палочкой. Она закрыла глаза от удовольствия.

«Сыр – слабость.. Хорошо, что хоть он еще вызывает у меня аппетит, а то бы уже растаяла окончательно», – заявила звезда.

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