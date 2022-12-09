«Ох, еще и без белья»: Самбурская в соблазнительном платье в пол с глубоким декольте свела с ума мужчин

Настасья Самбурская является известной актрисой. Кто-то знает ее по сериалу «Универ», а другие полюбили ее за роль в комедии «Женщины против мужчин». Она уже не раз проявляла свой колкий характер. При этом она облачается в женственные наряды и мечтает о сильном мужчине рядом. Но пока звезда одинока.
В последнее время Настасья особенно много занимается спортом. Она хвастается рельефным прессом и изящными бедрами. На этот раз актриса выступила в ресторане. На публике она появилась в шелковом силуэтном платье в пол изумрудного цвета. Артистка сделала ретро прическу. Самбурская пела и при этом не скрыла смелое декольте. Она обнажила прелести.
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Вскоре у сцены столпились мужчины. Очарована была и Наталья Рудова, которая была среди гостей. Она передала букет подруге.
«Богиня», – заявила блондинка.
Поклонники осыпали комплиментами актрису. «Ого, какая вы эффектная», «Словно из кино времен Монро», «Вы бесподобно», «Фигурка поражает взор», «Очень стройная», «Не декольте, а алмаз», «Ох, еще и без белья», — стали писать подписчики.