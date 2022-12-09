«Ох, еще и без белья»: Самбурская в соблазнительном платье в пол с глубоким декольте свела с ума мужчин

В последнее время Настасья особенно много занимается спортом. Она хвастается рельефным прессом и изящными бедрами. На этот раз актриса выступила в ресторане. На публике она появилась в шелковом силуэтном платье в пол изумрудного цвета. Артистка сделала ретро прическу. Самбурская пела и при этом не скрыла смелое декольте. Она обнажила прелести.

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