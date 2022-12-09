Стало известно, каким будет МРОТ в России в 2023 году

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет и составит 16 242 рублей. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Теперь он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Согласно пояснительным документам, размер МРОТ в наступающем году будет на 4% превышать прожиточный минимум.

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Напомним, что в начале 2022 года размер МРОТ составлял 13 890 рублей, затем с 1 июня его подняли до 15 279 рублей. Таким образом, за год минимальный размер оплаты труда в стране увеличился на 2 352 рубля.