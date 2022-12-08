«Государство компенсирует»: юрист рассказала о максимальных субсидиях по услугам ЖКХ

Выплаты

Выплаты. Фото: Global Look Press

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко дала комментарий.

Специалист напомнила о помощи с оплатой ЖКХ для некоторых граждан РФ.

Пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений предоставляются субсидии. 

«В Москве если более десяти процентов дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию – государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги», – отметила Иващенко в беседе с 1prime.ru.

Отмечается, что размер и порядок предоставления субсидии определяется правительством. Также местные власти могут корректировать расчет помощи. Например, количество метров, на которые запрашивают субсидию.

Напомним, ранее в России предложили приравнять многодетное материнство к профессии.

Читайте также