«Государство компенсирует»: юрист рассказала о максимальных субсидиях по услугам ЖКХ

Специалист напомнила о помощи с оплатой ЖКХ для некоторых граждан РФ.
Пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений предоставляются субсидии.
«В Москве если более десяти процентов дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию – государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги», – отметила Иващенко в беседе с 1prime.ru.
Отмечается, что размер и порядок предоставления субсидии определяется правительством. Также местные власти могут корректировать расчет помощи. Например, количество метров, на которые запрашивают субсидию.
Напомним, ранее в России предложили приравнять многодетное материнство к профессии.