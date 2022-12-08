«Государство компенсирует»: юрист рассказала о максимальных субсидиях по услугам ЖКХ

Специалист напомнила о помощи с оплатой ЖКХ для некоторых граждан РФ.

Пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений предоставляются субсидии.