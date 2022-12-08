Виктория Лопырева в домашнем платье засветила «ложбинку греха», а остальное прикрыла руками

Для модели и ведущей Виктории Лопыревой в декабре наступила горящая пора. По ее собственному признанию, в это время приходится много работать и каждый день принимать участие в различных мероприятиях.

В четверг, 8 декабря, Виктория показала своим подписчикам, как русскоязычный стилист Ильфат, который тоже живет в Дубае, трудится над красотой ее волос.

Пока перень работал, Лопырева вальяжно сидела на стуле, согнув одну ногу в колене. На ней было легкое домашнее платье с маленькими рукавами-фонариками и открытой зоной декольте.

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