«Это раритет»: Пресняков нарядил елку с подросшими сыновьями и Подольской в своем доме

Наталья Подольская уже давно стала популярной певицей. Она успевает совмещать карьеру и материнство. Артистка давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья — семилетний Артемий и двухлетний Иван. Пара часто их возит на море. При этом супруги успевает и проводить время вдвоем.
На этот раз Наталья посвятила выходной семье. С утра она отвела младшего сына в игровой центр, а вот вечером вся семья собралась дома, чтобы нарядить елку. Певица отказалась от услуг профессионалов. И даже ее мама на этот раз ей не помогала. Пресняков разбирал гирлянды, рядом бегали дети.
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«Ну что, в этом году я сама наряжаю елку! Обычно это делает моя мама! Но она уехала в санаторий, поэтому я. А что? Неплохо смотрится! Я приободрилась. Вообще, это тяжелое занятие — наряжать елку! Вот такой беспорядок.
Во-первых, эта кукла из Могилева! Это мамины! Она привезла из с собой. Очень дорогие, раритетные, ручная работа. Эти игрушки деревянные повесили вниз, чтобы Ваня с ними нечого не сделал! Вроде красиво получилось», — заявила Наталья.
Елка в доме Подольской и Преснякова. Фото: соцсети звезды