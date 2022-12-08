«Это раритет»: Пресняков нарядил елку с подросшими сыновьями и Подольской в своем доме

На этот раз Наталья посвятила выходной семье. С утра она отвела младшего сына в игровой центр, а вот вечером вся семья собралась дома, чтобы нарядить елку. Певица отказалась от услуг профессионалов. И даже ее мама на этот раз ей не помогала. Пресняков разбирал гирлянды, рядом бегали дети.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».