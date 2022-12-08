Звезда «Сладкой жизни» вышла замуж в третий раз

Исполнительница роли Юли в телесериале «Сладкая жизнь» опубликовала в социальных сетях намек на важное событие в жизни — собственную свадьбу.

К слову, у актрисы Анастасии Меськовой уже был опыт замужества. Знаменитость дважды была в браке. О своем новом избраннике Меськова не рассказывает.

Известно, что в 2020-м Анастасия разорвала отношения с мужем Александром. У них остался сын Савелий. Также актриса рассказывала о романе с Дмитрием Дюжевым.