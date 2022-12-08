«Странная семейка! Ситуация — испанский стыд»: в Сети разгорелись споры из-за конфликта Харламова и Асмус

Асмус не понравилось, что в своем шоу Гарик заявил, что его бывшей жене достался дом с дверью в туалет, которую он «облевал и обоссал». Она рассказала, что после развода юморист не отдал ей дом, а также не дал денег ей с дочкой Анастасией. Однако Харламов опроверг ее слова. Оказалось, что они живут вместе, каждый на своей половине.

Актер стал утверждать, что содержит экс-жену и наследницу. Но Кристина уточнила, что он только оплачивает коммуналку. Она подчеркнула, что осталась жить с ним одной крышей только из-за угроз с его стороны.

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