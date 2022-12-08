«Молодому человеку все же 90 лет»: пиар-директор Киркорова рассказала о состоянии его отца

Отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, действительно находится в больнице. Но при этом он лежит в обычной палате, а не в реанимации, и его жизни ничто не угрожает. Об этом рассказала пиар-директор их творческой семьи Екатерина Успенская.
«С Бедросом все хорошо, он под наблюдением докторов, он ни в какой не реанимации. Он в обыкновенной палате, его оставили в больнице, чтобы понаблюдать за здоровьем, молодому человеку все же 90 лет. Я сама испугалась, ведь буквально полчаса назад разговаривала с Бедросом, такой активный голос, рвется уже на концерты. Поэтому я сама связалась только что с заведующим отделением, все хорошо», — сообщила Екатерина изданию Super.
Новость о том, что Бедрос Киркоров попал в больницу, встревожила мир российского шоу-бизнеса. Многие СМИ передали, что Киркоров-старший госпитализирован с пневмотораксом — патологическим скоплением воздуха в плевральной полости.
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Ранее мы писали, что у Филиппа Киркорова хотят отобрать его особняк в Майами, а также лишить российского артиста визы в США. Американские активисты уже запустили петицию с соответствующими требованиями. Короля попсы они называют любимым певцом и близким другом Владимира Путина.
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Шикарный особняк в престижном районе Киркоров купил 11 лет назад за $4,2 млн. Сейчас его цена подскочила более чем в два раза.