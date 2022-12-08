«Хамство как государственная позиция»: Божена Рынска ополчилась на Израиль, гражданкой которого теперь является

Ставшая счастливой обладательницей израильского паспорта журналистка Божена Рынска уже успела разочароваться в государстве Израиль. Она дала это понять, описывая в соцсети свою недавнюю поездку в Тель-Авив.

Расстроить 47-летнюю вдову телевизионного магната Игоря Малашенко удалось сотрудникам аэропорта им. Бен-Гуриона. Мало того, что они заставили ее нервничать из-за потери чемодана с ноутбуком и важными документами, так оказались почти поголовно хамами, не уважающими женщину с ребенком.

Читайте также: Божена Рынска решила отказаться от российского гражданства

По словам Божены, дело было ночью. Дочка Женя хотела спать, а потому Рынска попробовала использовать этот козырь, дабы проскочить без очереди. Вот только сотрудница воздушной гавани не только не выполнила ее просьбу, но и разговаривала с VIP-пассажиркой весьма грубо.

«Плебеи из низов общества не только не стесняются своей ничтожности, но еще и считают все цивилизованные нормы поведения барством и выпендрежем. И расцветают пышным цветом при полной безнаказанности и даже одобрении государства», — так журналистка и бывшая светская львица охарактеризовала поведение обидчицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».