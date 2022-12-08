«Посмотрите, как помолодела!»: Алсу спустя 23 года повторила свой культовый образ из клипа «Зимний сон»

На новых фото Алсу надела парик со светлыми волосами и платье-свитер в белом цвете с высоким воротником. Ее лук дополнили теплые носки. Она также сидела на полу с плюшевой игрушкой, как и в клипе.

На кадры отреагировала ее подруга Жанна Мартиросян. Оказалось, что певица преобразилась для фильма «СамоИрония судьбы», который готовит канал ТНТ.

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