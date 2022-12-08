«Посмотрите, как помолодела!»: Алсу спустя 23 года повторила свой культовый образ из клипа «Зимний сон»

Алсу в 15 лет стала знаменитостью. Тогда вышел клип «Зимний сон», в котором она сыграла девочку-подростка по образу из романа «Лолита». И спустя 23 года артистка продолжает выступать на сцене и восхищать взоры поклонников моложавым видом и яркими нарядами. Однако 8 декабря звезда удивила всех, когда повторила свой образ их клипа.
На новых фото Алсу надела парик со светлыми волосами и платье-свитер в белом цвете с высоким воротником. Ее лук дополнили теплые носки. Она также сидела на полу с плюшевой игрушкой, как и в клипе.
На кадры отреагировала ее подруга Жанна Мартиросян. Оказалось, что певица преобразилась для фильма «СамоИрония судьбы», который готовит канал ТНТ.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Посмотрите, как помолодела Алсу! Раздражает, конечно! Все-таки старая подруга должна оставаться старой!» – пошутила Жанна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая девочка», «Обожаю этот клип», «Просто супер», «Я знаю, что буду смотреть на Новы год», — стали писать подписчики.