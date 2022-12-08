«Ох, даже грудь сбилась в кучку»: Севастьянова в тугом боди обнажила округлые прелести в ванной комнате

Каролина Севастьянова является одной из самых известных гимнасток. Она посвятила жизнь карьере и смогла завоевать большое количество медалей. Спортсменка ушла из спорта, когда заполучила олимпийскую медаль. Она теперь все чаще путешествует и даже дважды снялась в шоу «Звезды в Африке».
Недавно Каролина снова уехала в Монако. Даже после расставания с бойфрендом она часто отдыхает именно в этом государстве. В 27 лет спортсменка следит за фигурой. Она часто облачается в соблазнительные платья. Гимнастка подчеркивает свои достоинства.
Севастьянова часто дразнит поклонников своими снимками в мини-бикини. На этот раз она запечатлелась в ванной комнате. Спортсменка в тугом боди обнажила изящные бедра и блеснула упругим декольте.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. А некоторых она лишила дара речи.
«Что за русалочка», «А такое бывает? Фигура без изъяна», «Само совершенство», «Очень красивое декольте», «Ох, даже грудь сбилась в кучку», «Эти бедра заворожили», «Я любуюсь этой фигуркой», «Декольте — самый смак», — стали писать подписчики.