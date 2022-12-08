«Ох, даже грудь сбилась в кучку»: Севастьянова в тугом боди обнажила округлые прелести в ванной комнате

Недавно Каролина снова уехала в Монако. Даже после расставания с бойфрендом она часто отдыхает именно в этом государстве. В 27 лет спортсменка следит за фигурой. Она часто облачается в соблазнительные платья. Гимнастка подчеркивает свои достоинства.

Севастьянова часто дразнит поклонников своими снимками в мини-бикини. На этот раз она запечатлелась в ванной комнате. Спортсменка в тугом боди обнажила изящные бедра и блеснула упругим декольте.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».