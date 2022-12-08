«Либо крест сними, либо трусы надень»: Волочкову раскритиковали за костюм сексуальной монахини

Балерина и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. В четверг, 9 декабря, она опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлена в наряде католической монахини. Вот только платье ее при этом было неприлично коротким.

Волочкова на снимке стоит в обнимку с телеведущим Дмитрием Хрусталевым, положив ему руку на плечо. Тот обнимает звезду за талию.

«Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности узнаете позже», — написала балерина под фото.

Подписчики Анастасии в большинстве своем возмутились как ее костюмом, так и надписью. Артистке посоветовали «либо крест снять, либо трусы надеть».

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