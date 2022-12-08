СМИ: отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Теперь СМИ делятся тревожными сообщениями. По данным телеграм-канала Mash, отец Киркорова переведен в реанимацию. Анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Пока родные артиста не прокомментировали появившуюся информацию. Многие поклонники встревожены его попадание в больницу.

Напомним, что в начале декабря Бедрос Филиппович успел отпраздновать день рождения внучки Аллы-Виктории. Также Киркоров приводил отца на открытие ГУМ-катка. Тогда артист выглядел бодрым, но передвигался только с помощью специальных тростей.