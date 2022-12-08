СМИ: отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Филипп Киркоров не скрывает, что заботится о своем отце Бедросе Филипповиче, который в этом году отпраздновал 90-летие. Однако народный артист 7 декабря попал в больницу. Отмечалось, что его госпитализировали из-за пневмоторакса, при котором наблюдается скопление воздуха в плевральной полости легких. А его жена Людмила Смирнова заявила, что у него просто проблемы с поясницей.
Теперь СМИ делятся тревожными сообщениями. По данным телеграм-канала Mash, отец Киркорова переведен в реанимацию. Анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Пока родные артиста не прокомментировали появившуюся информацию. Многие поклонники встревожены его попадание в больницу.
Напомним, что в начале декабря Бедрос Филиппович успел отпраздновать день рождения внучки Аллы-Виктории. Также Киркоров приводил отца на открытие ГУМ-катка. Тогда артист выглядел бодрым, но передвигался только с помощью специальных тростей.
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