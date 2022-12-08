«Договорилась»: латвийский депутат предложил лишить Вайкуле гражданства за ее «каминг-аут» по поводу СССР

Гордо заявив в недавнем интервью о том, что она «содержала весь Советский Союз», певица Лайма Вайкуле наверняка и подумать не могла, что провоцирует волну критики не только со стороны россиян, но и со стороны Латвии.

Как стало известно, после заявлений Вайкуле в Латвии на нее завели уголовное дело. Депутат латвийского Сейма Алдис Гобземс сообщил, что артистка совершила своеобразный «каминг-аут» и теперь должна за это поплатиться.

«Признание Лаймы в финансировании СССР — это каминг-аут. Это международный терроризм. Это финансирование оккупации Латвии», — возмущается Гобземс.

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