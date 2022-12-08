«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов продолжает жить с Асмус в одном доме после развода

Но юморист молчать не стал. Прямо в комментариях он ответил своей бывшей жене. Он неожиданно признался, что живет с ней в одном доме.

«Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению чувство юмора штучный товар и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить , учитывая что вы живете в своей половине дома все это время.

И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко то вы и ушли получается. Унижение человека и шутка про дом – разные вещи Кристина Игоревна.

И если вас так она задела, могли бы спустится вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам видимо нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна», – написал юморист.