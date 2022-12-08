«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов продолжает жить с Асмус в одном доме после развода

Кристина Асмус снимается в кино и играет в театре. О ней стало много говорить, когда актриса снялась в постельной сцене в фильме «Текст». За этим последовал ее развод с Гариком Харламовым. Даже ради дочки Анастасии они не стали сохранять брак. Казалось, что они остались друзьями, но недавно разгорелся новый скандал.
На своем шоу Харламов рассказал историю, как ему стало плохо дома. Он не смог попасть в туалет, поэтому его стошнило на дверь, а также справил нужду прям на месте. Юморист пошутил, что потом этот «обоссанный» дом достался Асмус. Однако актрисе его слова н понравились. Она заявила в соцсетях, что Гарик не оставил ей с дочкой дом, а также не дал никаких денег при разводе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: соцсети звезды
Но юморист молчать не стал. Прямо в комментариях он ответил своей бывшей жене. Он неожиданно признался, что живет с ней в одном доме.
«Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению чувство юмора штучный товар и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить , учитывая что вы живете в своей половине дома все это время.
И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко то вы и ушли получается. Унижение человека и шутка про дом – разные вещи Кристина Игоревна.
И если вас так она задела, могли бы спустится вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам видимо нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна», – написал юморист.