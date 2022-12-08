«Чего тебе здесь-то делать?»: Запашный поддержал побег Милохина из России

Эдгарда Запашного, который считает, что звезд нужно лишать звания народного артиста, если они оскорбляют россиян, спросили, нужно ли запрещать въезд в страну таким гражданам. Известный дрессировщик и общественный деятель ответил, что да, но только на какие-то ограниченные сроки, а не на пятьдесят лет.

«Да, вот этим людям, как Даня Милохин, который гимн Украины решил спеть, сейчас в стране делать нечего. Вот и все. Не надо там что-то пытаться изнутри раскачать. Ну есть у тебя позиция — мир же огромный. Наша страна огромная, а мир еще больше. Ну, значит, пой гимн в другой какой-нибудь стране. Чего тебе здесь-то делать?» — рассуждает Запашный в YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Тем более что у многих из них уже есть другие гражданства. Это тоже для меня определенное понятие — ведь если человек имеет второе, третье гражданство, ну значит, не такой уж он и патриот… Нет, ради бога, пускай у людей будет два-три паспорта, если закон это позволяет. И то, многие страны это не поощряют. Но если ты вдруг стал гражданином другого государства и оттуда льешь на страну, где у тебя тоже есть паспорт, значит, тебя здесь все не устраивает. Значит, этот паспорт ему, наверно, и не очень нужен».