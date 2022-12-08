Киркоров может потерять свой особняк в Майами стоимостью почти $10 млн

У российского певца Филиппа Киркорова могут отнять принадлежащий ему дом в Майами. Как стало известно, в Соединенных Штатах общественные активисты запустили петицию, надеясь убедить собственное правительство лишить Киркорова визы, американских водительских прав, а также его дома во Флориде.

Шикарный особняк общей площадью 775 и 1378 кв.м прилагающейся к нему земли король российской поп-музыки приобрел в 2011 году за $4,2 млн, но со временем цены в этом районе выросли, и сейчас недвижимость певца стоит как минимум в два раза дороже. По оценкам местных риелторских агентств, его цена может составлять около $9,7 млн.

Известно, что на участке, который оформлен на имя Филиппа Бедросовича, стоит двухэтажный дом 2006 года постройки. В нем семь спален и семь ванных комнат. На территории есть бассейн, а до ближайшего пляжа обитатели дома могут добраться за 5 минут.

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