«Не оставил никакой дом. А также ни копейки денег»: Асмус публично «размазала» и унизила Харламова

Однако теперь спустя два года появляются новые подробности развода. Ранее все думали, что Харламов оставил дом бывшей жене с дочкой. Более того, казалось, что у них сохранились дружеские отношения. Но на днях в своем шоу Гарик рассказал историю, где не успел дойти до туалета и в итоге справил нужду прямо у двери, а также его там стошнило.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — признался Харламов.

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Эти слова дошли до Асмус. Она решила высказаться и неожиданно рассказала, что юморист не только ей не оставил дом, но и не стал оставлять деньги на содержание дочки.