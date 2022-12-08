«Не оставил никакой дом. А также ни копейки денег»: Асмус публично «размазала» и унизила Харламова

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Она снялась в сериале «Интерны», который сделал ее известной. Тогда актриса вышла замуж за Гарика Харламова и родила от него дочку Анастасию. Они казались идеальной парой, но неожиданно развелись в 2020 году. Сначала артистка умалчивала о причине развода, но потом призналась, что сама ушла от юмориста, так как давно хотела это сделать.
Однако теперь спустя два года появляются новые подробности развода. Ранее все думали, что Харламов оставил дом бывшей жене с дочкой. Более того, казалось, что у них сохранились дружеские отношения. Но на днях в своем шоу Гарик рассказал историю, где не успел дойти до туалета и в итоге справил нужду прямо у двери, а также его там стошнило.
«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — признался Харламов.
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Эти слова дошли до Асмус. Она решила высказаться и неожиданно рассказала, что юморист не только ей не оставил дом, но и не стал оставлять деньги на содержание дочки.
«Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью.
Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему.
Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем», — язвительно сказала Кристина.