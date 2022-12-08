В джинсах и рубашке в клетку: Алсу с новой прической в стиле Барби помолодела на 20 лет

На этот раз после съемок Алсу приехала домой. Она решила похвастаться макияжем в розовом цвете и прической в стиле ретро Барби. Ей сделали высокий выглаженный хвост. Певица также оделась в стиле кэжуал. Она покрасовалась в джинсах с высокой посадкой и рубашке в клетку. Артистка подчеркнула свою талию.

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