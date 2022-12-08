В джинсах и рубашке в клетку: Алсу с новой прической в стиле Барби помолодела на 20 лет

Алсу является одной из самых известных исполнительниц. Она продолжает выступать на публике. Певица старается не отставать от трендов. Она растит дочек Микеллу и Сафину, которые помогают ей быть модной. В последнее время артистка все чаще выбирает дерзкие наряды в ярких тонах. Звезда на днях удивила фанатов.
На этот раз после съемок Алсу приехала домой. Она решила похвастаться макияжем в розовом цвете и прической в стиле ретро Барби. Ей сделали высокий выглаженный хвост. Певица также оделась в стиле кэжуал. Она покрасовалась в джинсах с высокой посадкой и рубашке в клетку. Артистка подчеркнула свою талию.
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Поклонники были сражены преображением Алсу. Многие восхитились тем, как выглядит певица. Подписчики решили, что она выглядит моложе лет на 20 с такой прической.
«Вот это куколка», «А как круто выглядит», «Ох, вам нужно больше экспериментировать! Сразу помолодела», «Как же вам идет», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды