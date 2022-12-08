За сколько денег принц Гарри и Меган Маркл продали тайны королевской семьи

Сбежавшие в США принц Гарри и Меган Маркл снялись в документальном сериале Netflix, в котором пообещали рассказать всю правду про королевскую семью. Королевичи сразу дали понять, что без скандальных заявлений там не обойдется.

Инсайдеры сообщили, что сделка с Netflix стала очень выгодной для герцогов. Им пообещали заплатить баснословные деньги.

По данным газеты The Sun, Сассекские должны были получить 100 миллионов долларов, однако на деле пока получили лишь два миллиона.

«Конечно, у них может быть пара миллионов в рамках сделки, но им не передали сто миллионов», — заявил анонимный источник издания.

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